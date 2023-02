Gol e spettacolo, finisce 2-2 tra Udinese e Sassuolo

UDINE (ITALPRESS) – Finisce in parità il divertente ed equilibrato confronto tra Udinese e Sassuolo. Quattro gol, tutti nel primo tempo, fissano il risultato sul 2-2 finale. Scappano per due volte i bianconeri con Udogie e Bijol, rispondono i neroverdi con la rete di Henrique e l’autogol di Perez. Sottil lancia Pereyra alle spalle di Beto, panchina per Success e Thauvin mentre a centrocampo c’è Lovric e non Arslan. Marchizza al posto dello squalificato Rogerio è l’unica variazione per Dionisi che per il resto conferma in blocco l’undici che ha battuto l’Atalanta al Mapei: in avanti il tridente composto da Laurientè, Berardi e Defrel. Il primo tempo pirotecnico esplode dopo soli 26″, tanto ci mette l’Udinese a passare in vantaggio con Udogie che riceve sulla sinistra, si accentra e conclude col destro dal limite dell’area indovinando il diagonale rasoterra sul secondo palo su cui non può nulla Consigli. La reazione del Sassuolo è immediata e Samardzic salva sulla linea di porta dopo una carambola tra Frattesi e Silvestri. L’1-1 però non si fa attendere molto: al 6′ Laurientè crossa dall’out mancino, Becao allontana ma sui piedi di Matheus Henrique che calcia in porta e insacca anche grazie a una sfortunata deviazione di Bijol. Dopo il pareggio Consigli è reattivo su Pereyra mentre il palo salva l’Udinese su una conclusione a botta sicura di Frattesi: si mangia le mani il Sassuolo che nel frattempo aveva perso Berardi per un problema all’adduttore (dentro Bajrami). Poco prima della mezzora il nuovo vantaggio dei padroni di casa arriva sugli sviluppi di calcio piazzato: Samardzic disegna una traiettoria lunga, Bijol sbuca alle spalle della difesa e in spaccata infila Consigli. Anche di fronte al secondo gol subito i neroverdi ospiti non si scompongono e nel recupero, aiutati da un pò di fortuna, trovano il 2-2. Break di Frattesi in mezzo al campo, cross di Zortea dalla destra e palla in rete dopo una maldestra e decisiva deviazione di Perez nella propria porta. Nella ripresa i ritmi forsennati calano, ma non di molto. L’Udinese torna in campo con Thauvin al posto di Pereyra e un piglio decisamente belligerante. Proprio Thauvin spedisce a lato dai 25 metri, mentre sui piedi di Beto ci sono due ottimi palloni che però il portoghese non riesce a indirizzare in porta. Sul fronte opposto la migliore chance è per Bajrami che ci prova da posizione defilata e manda fuori a pochi centimetri dal palo alla destra di Silvestri. L’ultima grande occasione del match è nuovamente per la squadra di Sottil: traversone di Ehizibue, sponda di Beto per l’inserimento di Lovric che spara in porta trovando la super risposta di Consigli. Per l’Udinese un punto che serve a continuare la corsa per il settimo posto, il Sassuolo allunga a 4 la serie di risultati utili consecutivi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).