Governance Srr e polemiche, assemblea dopo parole Greco: richiesta per tenerla in Comune

Gela. L’assemblea della Srr4, voluta dai vertici per valutare il contenuto delle recenti dichiarazioni del sindaco Lucio Greco, da tenere direttamente a Palazzo di Città. La richiesta l’ha avanzata proprio l’avvocato Greco. “L’ho comunicato al presidente Srr, il sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino – dice il primo cittadino – attendo una risposta che ancora non è pervenuta”. L’avvocato Greco, sulla scorta di quanto indicato la scorsa settimana dall’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, leader Mpa, ha posto una serie di questioni sulla governance delle Srr. Sul territorio, peraltro, la società opera attraverso la controllata Impianti Srr, gestore del servizio rifiuti e della piattaforma di Timpazzo. Il sindaco ha parlato del rischio che le Srr possano porsi come “governi ombra” a livello locale, sfruttando l’ingente capacità economica. Il primo cittadino ha inoltre riferito di un rischio per “la tenuta democratica” davanti alla possibilità che esprimano candidati alle prossime amministrative. “Non vedo perché non dovrei partecipare all’assemblea – continua – del resto, sono intervenuto poiché fortemente preoccupato a seguito delle parole dell’ex presidente della Regione, pronunciate durante un dibattito pubblico. Anzi, mi sorprende il silenzio della politica così come mi meraviglia quello degli altri sindaci. Salvo altri impegni, all’assemblea della Srr ci sarò”