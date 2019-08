GOVERNO: BERLUSCONI “PREOCCUPATO DA LEADER POLITICO E IMPRENDITORE”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto preoccupato, come italiano, come

leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta

dalla crisi di governo”. Cosi’ sul suo profilo Facebook il

leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che analizza la crisi di governo in atto. “Avevamo salutato la rottura dell’infausta maggioranza Lega – Cinque Stelle con favore, vedo invece profilarsi da un lato una coalizione PD-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della piu’ vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale” aggiunge l’ex premier. “Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione. Dall’altro – prosegue Berlusconi – vedo riaffacciarsi la spericolata ipotesi di riproporre la formula politica

giallo-verde, che tanti danni ha prodotto all’Italia, e che era

stata dichiarata fallita dalla stessa Lega solo pochi giorni fa.

Ancora una volta le diverse forze politiche e le diverse correnti

all’interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi,

preoccupate piu’ del proprio destino che del destino degli

italiani. In questo scenario grave e preoccupante – sottolinea Berlusconi – e’ ancora piu’ evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della Civilta’ Occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte dai sovranismi.

(ITALPRESS).