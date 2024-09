Grandi eventi in Sicilia, Maniglia: “Città tagliata fuori per una scelta politica della Regione?”

Gela. Perché la città è stata esclusa dal circuito dei grandi eventi, finanziato dalla Regione? Il presidente dell’associazione “Host albergatori” Marco Maniglia pone un interrogativo vista la notevole presenza, in giro per l’isola, di iniziative e manifestazioni coperte con fondi regionali. “Volevo capire perché la nostra gloriosa città è rimasta assolutamente fuori – dice – è un motivo meramente politico, visto che la destra è stata sconfitta sonoramente alle amministrative? Si tratta di una vendetta politica? E’ inaccettabile che Gela non sia inserita nei progetti per i grandi eventi”. Richiama il recente concerto di Albano a Piazza Armerina, come esempio delle scelte fatte dalla Regione.