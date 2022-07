Greco alza il muro: “Da opposizione solo ostruzionismo, un atteggiamento irresponsabile”

Gela. In aula consiliare si torna questa sera, dopo che ventiquattro ore fa il numero legale non ha retto, con la presenza di soli undici consiglieri di maggioranza e un’opposizione che di fatto ha lasciato l’aula dopo un dibattito piuttosto acceso, che ha coinvolto anche il sindaco Lucio Greco. Ieri sera, si è fatto in tempo ad approvare solo una manciata di debiti fuori bilancio ma all’ordine del giorno sono ancora annotati due atti pesanti come il piano economico finanziario e il provvedimento sulle tariffe Tari. Con questi numeri, i pro-Greco fanno fatica e l’opposizione se n’è accorta già da tempo. La strategia messa in campo dal drappello politicamente avverso alla maggioranza viene chiaramente stigmatizzata proprio dal sindaco Lucio Greco. “E’ un modo di fare politica, ostruzionistico e distruttivo – dice – lo trovo poco serio e irresponsabile. La città questo deve comprenderlo fino in fondo”. Fino a qualche mese fa, il primo cittadino faceva capire di essere pronto ad un dialogo ampio con i “responsabili”, anche tra le fila dell’opposizione. L’obiettivo era quello del rilancio. Ora, invece, le cose sembrano profondamente cambiate e il sindaco sta pienamente con la sua maggioranza. “Occorre confrontarsi sugli atti ed esprimersi, senza uscire dall’aula dopo aver preso il gettone di presenza. Non lo trovo un comportamento serio e responsabile. Peraltro, danneggia le casse comunali”, aggiunge. La cesura è netta e già ieri sera, nel corso del dibattito, rispondendo al consigliere di “Liberamente” Vincenzo Casciana, che ha posto la questione del nuovo esperto appena nominato, proprio Greco ha chiesto di mettere da parte polemiche “basate troppo spesso su cose futili e banali”.