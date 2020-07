Greco apre ancora al Pd, “mai divergenze”: Di Cristina, “rimaniamo leali solo alla città”

Gela. Greco continua un suo personale pressing politico sui democratici. Fuori dalla maggioranza pare non volerli proprio. Da giorni, dopo l’addio del Pd, parla di “porte ancora aperte” e di “rottura non traumatica”. L’ha fatto anche ieri, nel corso del vertice di maggioranza, scatenando le ire di diversi alleati, che avrebbero preferito maggiore fermezza politica dall’avvocato. Nelle ultime ore, ha formalizzato le dimissioni dell’assessore Grazia Robilatte e il posto lasciato libero dovrebbe essere rioccupato a breve. “Come già detto in più di un’occasione – spiega il sindaco – quello che abbiamo condiviso è stato un anno di impegno che ci ha visti operare in sinergia, senza grosse difficoltà o divergenze, ma alcuni punti, adesso, alla luce della decisione del Pd di chiudere questa collaborazione, è necessario rimarcarli. Innanzitutto, quello che vorrei ricordare è che il Pd si è presentato ai nastri di partenza della passata tornata elettorale senza simboli di partito. Perché lo ha fatto? Per rinnegare la propria identità o il proprio passato? Assolutamente no. Lo ha fatto per sposare un progetto civico valido nell’interesse della città. E, nel corso del primo anno da sindaco, questa è stata la stella polare che ha illuminato il mio cammino di amministratore. Anche le scelte politiche che ho fatto per allargare la giunta, discutibili o meno, sono maturate proprio in quest’ottica. il benessere della città”. Diversi esponenti civici sono in rotta con il primo cittadino e chiedono maggiore collegialità nelle scelte, come emerso nel vertice di ieri sera. L’avvocato cerca di tracciare la linea.