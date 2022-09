“Greco dovrà convocare maggioranza”, Incardona: “Con Mancuso ma rivendico assessorato”

Gela. Le urne non hanno ancora decretato i risultati per l’Ars, mentre è ormai piuttosto evidente l’esito delle politiche. Tutti i pro-Greco stanno valutando con molta attenzione gli scenari. “Il sindaco, dopo i risultati, dovrà convocare la maggioranza per capire i passi da muovere – ha detto il consigliere Salvatore Incardona nel corso della maratona elettorale di Telegela, QuotidianodiGela.it ed Eda – azzerare? E’ una scelta che tocca a lui”. Incardona, che alle regionali sta sostenendo Forza Italia e il candidato Michele Mancuso, da tempo ha rotto i rapporti con l’Udc e attende risposte dal sindaco per avere rappresentanza in giunta, soprattutto con le dimissioni del commercialista Danilo Giordano, che era stato indicato dai centristi. Ha messo anche in chiaro che certe affermazioni, da parte dei dirigenti della Nuova Dc, non le ha proprio condivise. “Spesso, in campagna elettorale si dicono cose che non si pensano – ha spiegato nel corso del programma – però, le uscite della Nuova Dc non mi sono piaciute”. I cuffariani contestano la collocazione dei civici, che in queste regionali hanno deciso di sostenere “Popolari e autonomisti”.