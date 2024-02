Greco sempre più isolato? Sincero: “Dovrebbe valutare se ha ancora il sostegno degli assessori”

Gela. La linea della “responsabilità”, in aula consiliare, non l’hanno mai abbandonata o rinnegata. I civici di “Una Buona Idea”, che sono stati pezzi importanti della giunta Greco, nelle scelte e nelle uscite pubbliche del sindaco non si rivedono più da tempo. L’ennesima riprova, lunedì sera in consiglio comunale. Un “salvacondotto” momentaneo lo hanno esplicitato su un punto comunque delicato come l’avvio di “Macchitella Lab”. L’amministrazione comunale si sta muovendo in tal senso e i consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci gli stanno concedendo credito. Il dibattito con il sindaco Lucio Greco invece si è fatto assai intenso quando si è trattato di valutare la situazione del cantiere di via Martinica e delle aree limitrofe. Per mesi, è rimasto fermo. Secondo il sindaco, l’iniziativa dei civici sul tema è da ritenersi strumentale. Ha ribattuto che il gruppo è ben conscio dei problemi di organico che frenano la macchina amministrativa. Si sarebbe trattato quindi di un ritardo dovuto all’assenza di dipendenti da assegnare alla direzione dei lavori. “Siete stati in giunta per oltre quattro anni, con il vostro assessore Di Stefano, e da voi queste cose non le accetto”, ha detto l’avvocato Greco. “Quello che sta accadendo in via Martinica e nelle zone limitrofe è assurdo – conferma Sincero – come si fa ad avere risposte che non dicono niente e addirittura dal sindaco. Solo adesso si è provveduto alla nomina di un direttore dei lavori. I residenti aspettano interventi da anni, nonostante siano assolutamente in regola con tutto”. I toni sostenuti usati dal primo cittadino, per il consigliere civico altro non sono che la conferma delle sue difficoltà politiche.