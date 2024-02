Ugl chimici, a Cavallaro la reggenza della federazione territoriale

Gela. Eugenio Cavallaro scelto come reggente della federazione territoriale dell’Ugl chimici. La designazione arriva dalla segreteria nazionale su indicazione di Andrea Alario, attuale segretario nazionale del comparto energia, petrolio, chimica e coibenti. È un cambio di guardia, nella continuità. Alario lascia il ruolo locale per concentrarsi su quelli nazionale, regionale e confederale. Cavallaro da anni segue il percorso sindacale con Ugl, già dalla fase della riconversione della raffineria. “È un risultato maturato grazie al lavoro svolto in favore della categoria e per lo sviluppo delle relazioni sindacali”, dice Alario che si congratula con il neo reggente.