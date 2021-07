Greco-Srr, toni concilianti: “C’è condivisione, dopo 4 mesi Timpazzo torna a normalità”

Le parole del sindaco sembrano certamente più concilianti, rispetto ai toni degli ultimi giorni. Oggi, l’avvocato era al sit-in, tenuto a Timpazzo, a differenza della maggioranza dei primi cittadini della Srr. La prossima settimana, l’assessore regionale all’energia Daniela Baglieri, sarà in città. “Con la Regione – aggiunge Greco – dobbiamo negoziare al meglio, anche per evitare che sia poi il nostro ambito a trovarsi in difficoltà. Valuteremo diversi aspetti, sia per i progetti che riguardano le vasche di Timpazzo che per i costi di conferimento”. Le trincee che sembravano ormai scavate per lo scontro, pare non ci siano più. Per i prossimi mesi, i conferimenti supplementari proseguiranno mentre i sindaci della Srr cercheranno di strappare qualche impegno in più al governo regionale. Greco pare prendere le distanze dalle “barricate” di Pd e Movimento cinquestelle.