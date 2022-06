Grisanti, “Iv? Ennesima crisi che certifica il fallimento dell’amministrazione Greco”

Gela. Se ora a lasciare la maggioranza sono i renziani, a febbraio, con le dimissioni dell’allora assessore Giovanni Costa, saltò il rapporto tra il sindaco Lucio Greco e “Liberamente”. I consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, che tra i pro-Greco non avevano mai lesinato iniziative in controtendenza netta, hanno scelto di stare all’opposizione, ritenendo concluso il progetto di tre anni fa. Ad inizio settimana, in consiglio, hanno incassato il no alla mozione sugli incarichi esterni, con la quale chiedevano più “trasparenza” e precise relazioni sull’operato degli esperti del sindaco e dei professionisti esterni. “Onestamente, non mi aspettavo nulla di diverso rispetto a quello che si è verificato – dice Grisanti – quando non si hanno argomenti a sufficienza per controbattere si preferisce bloccare iniziative, che sono politiche. La mozione è prevista per impegnare l’amministrazione comunale. Peraltro, prevedeva anche che il sindaco portasse in consiglio la relazione sui risultati ottenuti dagli esperti esterni. Non ci faremo condizionare e andiamo avanti per la nostra strada. Presenteremo mozioni anche su altri temi. Del resto, le nostre iniziative spesso venivano affossate anche quando eravamo in maggioranza”. Il presidente della commissione bilancio guarda anche all’addio di Italia Viva. “Non mi pare che possa essere una vicenda accostabile alla nostra – aggiunge – noi, con l’ex assessore Costa, siamo rimasti al governo della città per pochi mesi. Il caso Italia Viva dimostra che anche chi è stato al governo per un lungo periodo lamenta che non si possono raggiungere gli obiettivi. L’amministrazione comunale vive alla giornata senza avere una visione prospettica e senza avere una strategia amministrativa di lunga veduta, questo è chiaro. E’ l’ennesima crisi che certifica il fallimento politico del programma presentato agli elettori tre anni fa e per il quale tutti noi abbiamo ricevuto il consenso”.