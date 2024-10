Gruppo Arena, 10 anni di SuperConveniente: al via SuperConcorso e una nuova app

Gela. Per festeggiare i 10 anni dell’insegna SuperConveniente in Sicilia, il Gruppo Arena lancia il SuperConcorso SuperConveniente 10° Anniversario, un’iniziativa ricca di premi esclusivi che richiede l’utilizzo della nuova app SuperConveniente, sviluppata appositamente per offrire un’esperienza ancora più innovativa e coinvolgente. Il concorso, attivo dal 1° al 30 novembre 2024, sarà accessibile esclusivamente tramite l’app, lanciata in concomitanza con l’anniversario.

Meccanica del concorso

Per partecipare al SuperConcorso è sufficiente scaricare la nuova app SuperConveniente, disponibile da ottobre 2024, o aggiornarla se già installata. Ogni 20€ di spesa nei punti vendita SuperConveniente, presentando la carta fedeltà PITTIA alla cassa, i clienti riceveranno un gettone di gioco digitale. I gettoni accumulati potranno essere giocati direttamente tramite l’app per scoprire subito se si è tra i vincitori.