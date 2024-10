Serie C maschile, Ecoplast pronto ad ospitare l’Avimecc di Modica

Riconfermati, invece, Giovanni Brigandì, Sandro Caci, Claudio Tilaro, Giuseppe Irti, Gaetano Palmieri, Thomas Fabrizi e Gabriele Palmeri. Va ad aggiungersi, a questi, Giovanni Blanco, che quest’anno ricoprirà l’inedito ruolo di direttore generale e non siederà più sulla panchina biancorossa. Novità di quest’estate anche il rapporto di collaborazione fra il sodalizio presieduto da Serena Pane, il Volley Gela e la Don Ninì Scucces. Un progetto finalizzato alla creazione di una filiera d’eccellenza che abbraccia diverse categorie e fasce d’età. All’Ecoplast il compito di valorizzare il settore giovanile, maschile e femminile, con particolare attenzione al prestigioso torneo di Serie C maschile. Domani, dopo un’estate in linea di massima tranquilla, si torna in campo. Andrà in scena al PalaLivatino alle 19 la gara fra gli atleti guidati, dopo tanti anni, da coach Luciano Zappalà, e l’Avimecc di Modica.