Guardiafuochi riprende protesta, “nessuna soluzione e non riesco ad andare avanti”

“Non ce la faccio più – spiega l’operatore guardiafuochi – cosa devo dire alla mia famiglia? Come si fa ad andare avanti senza lavoro e per un’ingiustizia?”. Al termine della prima protesta, era stato sentito dai pm della procura. Il sit-in di Comandatore si aggiunge a quello dell’imprenditore Emilio Missuto, che sempre nel piazzale del tribunale è in sciopero della fame da due settimane, per rivendicare una soluzione alle troppe cause ancora aperte per pagamenti mai ricevuti e che stanno mettendo a serio rischio pure le disponibilità personali, dopo aver determinato il quasi totale tracollo delle attività aziendali.