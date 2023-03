Ha lottato contro un grave male, morto Russello: viveva con la famiglia in Lombardia

Gela. Ha lottato fino all’ultimo istante, come era abituato a fare anche nella vita. È morto il cinquantenne Rocco Russello. Dipendente di un istituto di credito a Milano, viveva ormai da anni in provincia di Como, insieme alla moglie e ai due figli. Era rimasto sempre vicino alla sua terra d’origine. Ritornava periodicamente, quando ne aveva la possibilità. Laureato in scienze economiche e bancarie, risiedeva stabilmente in Lombardia, con la famiglia. Il decesso ha segnato tutti i parenti, in città. I funerali si terranno sabato, in provincia di Como. I familiari che vivono in città sono già partiti per partecipare e dargli l’ultimo saluto.