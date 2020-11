Ha perso il lavoro dopo 14 anni, operaio protesta in raffineria: “Escluso senza motivo”

Gela. Dopo quattordici anni di lavoro nell’indotto Eni, il suo nominativo è stato depennato al momento del passaggio dalla ragusana Ekso alla pugliese Secom, aziende impegnate nel settore delle bonifiche nell’indotto Eni. Non sono bastati mesi di attesa, senza risposte. Salvatore Iudice, questa mattina, ha iniziato un sit-in davanti l’ingresso di raffineria. Ha avuto la solidarietà dell’intero indotto della fabbrica, che si è fermato per un’ora, prima di riprendere regolarmente l’attività. Tutti i suoi ex compagni di lavoro hanno ottenuto un nuovo contratto. Per lui, invece, non c’è stato spazio. Più volte ha chiesto di comprendere le ragioni dell’esclusione, dato che in quattordici anni non ha mai avuto problemi sul lavoro. Non ha ottenuto risposte.