Hub, “700 vaccini nel primo giorno ora arrivare a 1.500”: Asp, “nuovo ospedale a Gela”

Gela. Il presidente della Regione Nello Musumeci, alla fine, non c’era. La positività al Covid di uno dei suoi assessori, ha fatto scattare la quarantena fiduciaria anche per il governatore. Al PalaCossiga, a parlare in questa prima giornata dell’hub vaccinale, c’erano i vertici Asp e il dirigente regionale Salvo Cocina, della protezione civile. Fino al prossimo 15 giugno, ci sono già tutte le prenotazioni previste per chi vorrà vaccinarsi e rientra nelle categorie previste. L’obiettivo nell’hub locale è arrivare a 1.500 vaccini al giorno. Nell’hub, è stato previsto anche uno sportello per le esenzioni da patologia e si potrà fare tutto nella struttura, ufficialmente partita oggi. In giornata, sono stati somministrati 700 vaccini. A livello provinciale, sono 96 mila le prime dosi già somministrate e 30 mila le seconde. “L’immunità di gregge – ha detto Marcella Santino del management di Asp – si potrà raggiungere entro giugno”. Quattro medici di famiglia, per ogni turno, opereranno insieme ai medici vaccinatori, già in servizio. La procedura per la vaccinazione si può completare in circa venti minuti. Il sindaco Lucio Greco ha partecipato all’iniziativa pubblica e insieme a lui il deputato regionale Michele Mancuso, che supportando l’attività dell’Asp ha parlato di “record rispetto ad altri hub siciliani”. In base ai dati forniti dal manager Alessandro Caltagirone, allo stato il trenta per cento della popolazione è stata vaccinata. L’hub gelese è il punto di riferimento per l’area sud della provincia.