Hub, chiusa relazione tecnica: “Sarà inviata a governo e a Comuni dell’area di crisi”

Gela. Sono convinti che ci siano tutti gli spazi, sia tecnici che economici, per arrivare all’obiettivo di un hub logistico e commerciale, che rilanci la città, attraverso la via del mare. I componenti del comitato “Gate Gela Mediterraneo” hanno concluso la relazione, con gli allegati progettuali. Entro i prossimi giorni, tutto verrà inviato alla presidenza della Repubblica, ma anche a quella del consiglio dei ministri, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ai parlamentari del territorio. “Stiamo predisponendo l’invio anche agli organi dell’Unione Europea – spiega l’architetto Francesco Salinitro che fa parte del comitato – tra le altre cose, abbiamo ripreso tutti gli atti, compresi quelli progettuali, che erano già stati preparati quando eravamo a Palazzo di Città. Personalmente, ho fatto inserire questo punto nel programma di “Mezzogiorno federato””. Salinitro, ex assessore della giunta Messinese, si riferisce al lavoro preparatorio che era stato condotto da quell’amministrazione comunale, nel tentativo di strappare il sì all’investimento sull’hub portuale. Del comitato è entrato a far parte proprio l’ex sindaco Domenico Messinese. “Il progetto del gate non esclude quello dell’hub – aggiunge Salinitro – abbiamo lavorato con molto impegno, insieme a tutti i professionisti e alle associazioni che fanno parte del comitato. Sarebbe importante riuscire a convincere le autorità competenti. L’area del golfo di Gela è quella più adatta ad intercettare i transiti lungo questa rotta del Mediterraneo”. Nelle scorse settimane, il sindaco Lucio Greco, accompagnato da una delegazione di assessori della sua giunta, ha avuto un incontro con il commissario dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, che già in audizione davanti alle commissioni parlamentari trasporti e ambiente aveva spiegato che ci sarebbe “un importante player” del settore interessato ad investire su un’infrastruttura di questo tipo, nel golfo di Gela.