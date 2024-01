I forzisti vanno avanti con Mancuso, congresso riconferma la leadership del parlamentare Ars

Gela. Forza Italia prosegue sotto la guida del parlamentare Ars Michele Mancuso. Il congresso provinciale ha confermato la rielezione, quasi scontata. Mancuso di fatto ribadisce che la linea non muta. Punta ad un gruppo protagonista anche alle urne di amministrative cruciali, come a Caltanissetta e a Gela. Saranno prove forse fondamentali per rinsaldare la sua leadership, anzitutto sul territorio. Il partito cittadino, al cui interno non mancano visioni anche in alcuni casi non proprio unitarie, comunque riparte proprio da Mancuso e dovrà essere in grado di far sentire la propria voce nell’alleanza per Palazzo di Città.

A differenza di cinque anni fa, quando i berlusconiani scelsero di seguire l’arcobaleno di Greco, in questa tornata sono convinti che un centrodestra compatto possa entrare in municipio. Spiragli per un dialogo con il sindaco, ad oggi, non ce ne sono mai stati, a maggior ragione con l’uscita dalla giunta. I pro-Greco stanno invece cercando interlocuzioni nell’area dell’assessore regionale Marco Falcone.