I giovani Dc verso il congresso provinciale, incontri prima di arrivare alle scelte

I giovani democristiani ambiscono a formare una classe dirigente alternativa all’attuale, “che ha negativamente contribuito a far sprofondare il nostro territorio alle ultime posizioni della classifica annuale nell’indagine sulla qualità della vita”, spiegano. Dalla riunione, tenutasi nella sede Dc di Sommatino, il messaggio lanciato dai giovani democristiani è chiaro. “È giunto il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare sinergicamente per far rinascere una terra martoriata e abbandonata a sé stessa”, hanno riferito. “Cogliamo l’occasione per invitare tutti i simpatizzanti giovani della Democrazia Cristiana della provincia di Caltanissetta al congresso di giorno 20 luglio a Enna. È il momento della politica del fare”, concludono.