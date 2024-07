Riordino sistema fognario costiero, progettazione sviluppata ma serve la copertura finanziaria

Alla conferenza di servizi l’amministrazione comunale ha voluto partecipare per prendere contezza dell’evolversi della situazione. Continuerà a seguire tutta la procedura. La progettazione iniziale è stata integrata con quanto richiesto nel corso dello svolgimento dell’iter tecnico. Bisognerà però avere certezza della copertura finanziaria. “Ci risulta che Caltaqua abbia avanzato una richiesta in tal senso alla Regione – sottolinea Franzone – per quanto ci riguarda, cercheremo di capire se possano esserci linee di finanziamento utili con il Pnrr, ne parlerò con il sindaco Di Stefano”. L’intenzione delle parti, dai vertici Ati, con il presidente Conti, fino all’amministrazione comunale, è di non perdere alcuna opportunità per rafforzare la filiera della depurazione e più in generale per assicurare la piena tutela ambientale e del ciclo locale delle acque. Tra i punti ancora in essere, pure quello della copertura economica del progetto per la rete fognaria di Manfria.