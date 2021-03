I “Migranti” di Iudice su “Le Monde diplomatique”

La pubblicazione dell’opera sulla prestigiosa rivista ha rappresentato per Giovanni Iudice non solo un’occasione per ampliare la propria visibilità in campo artistico, ma soprattutto una conferma della validità del suo modo di dipingere fondato sulla costante ricerca ed espressione di contenuti. “Nonostante la pittura sembri un’espressione molto semplice e gioviale – evidenzia Giovanni Iudice – paradossalmente è una tecnica alquanto difficile soprattutto per le questioni morali. Infatti – continua l’artista – l’arte non è solo una forma di spettacolo, ma dietro vi sono sacrifici, coinvolgimenti e ideali che vanno assolutamente tenuti in considerazione”. Il tema dei migranti ha consentito a Giovanni di ottenere in questi anni diverse soddisfazioni, tra cui anche la partecipazione nel 2011 alla Biennale di Venezia con l’opera “Umanità” e la pubblicazione di una sua opera sulla rivista londinese The Economist in merito all’argomento del mutamento di costume del mediterraneo in cui il dibattito dell’arte trova un’opportunità d’espressione. Adesso però, l’artista Giovanni Iudice, non essendo un romantico, si pone come obiettivo di dipingere la corporeità del mare, ponendolo in primo piano rispetto all’uomo che, seppur ritenuto dai lui al centro dell’universo, viene adesso decentrato. Emergerà così nelle sue opere un mare capace di esprimere l’interiorità dell’uomo.