I “modelli” Gela e Venezia, Descalzi punta anche su rifiuti: “Trasformarli in energia”

L’azienda sta puntando su un sistema capillare, basato anche su piccoli impianti per il trattamento dei rifiuti. “Nel micro, con il lancio di impianti di trattamento, che definiamo tascabili, per la trasformazione dei rifiuti organici urbani in energia. I vantaggi sono il riutilizzo totale dei rifiuti – ha proseguito – la produzione di energia che significa meno importazioni di petrolio e gas, l’aumento dell’occupazione e la riduzione della componente carbonica. Trattare in questo modo 150 mila tonnellate di rifiuti significa trasformare in energia i rifiuti di 1 milione e mezzo di persone. Nei prossimi anni saremo in grado di arrivare a 600 mila tonnellate, anche grazie all’accordo quadro fatto con Cassa depositi e prestiti che, come noi, ha molte aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti. Questi impianti, tra l’altro, producono fino al 60 per cento di acqua pulita per irrigazione”. Il numero uno di Eni rilancia la ricetta dei rifiuti come “petrolio del domani”, anche se in altre aree del mondo il gruppo non rinuncia affatto alla raffinazione tradizionale. “L’incremento demografico e il miglioramento degli standard di vita porteranno all’aumento esponenziale dei rifiuti – ha concluso – sarà indispensabile, di conseguenza, smaltirli in modo pulito e utile”.