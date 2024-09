I pali fermano il Gela, lo Sciacca va avanti in Coppa: prima delusione

Gela. Prima delusione stagionale per il Gela, subito fuori dalla Coppa Italia per mano dello Sciacca. Al Nino Vaccara di Mazara i neroverdi di Angelo Galfano si sono ripetuti, vincendo 1-0 con gol di Mistretta a metà ripresa. I biancazzurri recriminano per una traversa di Zappalà nel primo tempo sull’angolo di Ficarrotta ed un palo colpito da Savasta nella ripresa. Due episodi sfortunati che giustificano solo in parte l’amarezza per il primo doppio ko stagionale. Due partite senza gol e con tre reti subite suonano come un campanello d’allarme.

Pensabene ha variato formazione rispetto alla gara di andata. Dentro Savasta in attacco per Manfrè, Arcidiacono per Lo Giudice, Ficarrotta per Bossa e Zappalà per Gambuzza. Il Gela, che partiva dallo 0-2 dell’andata, ci ha provato a ribaltarla e nei primi minuti di gioco è andato vicino al gol con il tiro di Trentacoste. Poi nel finale l’incornata di Zappalà che fa tremare la traversa dello Sciacca. Nella ripresa padroni di casa in vantaggio con Mistretta. Savasta viene fermato dal palo e nel finale improduttivi gli ingressi di Lo Giudice, Sessa, Martorana e Manfrè. Gela fuori dalla Coppa, e sabato l’esordio in campionato a Casteldaccia.