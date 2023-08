I “Ragazzi” della III A dell’Eschilo si ritrovano 29 anni dopo il diploma

Gela. 29 anni dopo con lo stesso entusiasmo di sempre. Stavolta però non ci sono versioni di greco da tradurre né opere letterarie da commentare. Solo una pizza e qualche birra per ricordare i tempi andati e per scambiarsi aneddoti legati ai giorni indimenticabili del Liceo. Sulla scia di quanto sta avvenendo questa estate in città, anche i “ragazzi” classe ’94 della Terza A del Liceo Classico “Eschilo” si sono regalati una rimpatriata tra amici, a 29 anni dall’anno della maturità. Non più studenti adesso ma professionisti affermati, eppure lo spirito di quegli anni è rimasto inalterato. E così, tra un brindisi e un trancio di pizza in un locale del Lungomare, sono riemersi i ricordi spensierati legati ai banchi di scuola.