Stupro Palermo, Giudice: “Nessun alibi, crimine disumano e giovane ridotta ad oggetto”

“Non esistono alibi, non è mai responsabilità del genere femminile, la vittima non è mai colpevole. Ed è di fronte a fatti come questi che ci si chiede dove stiamo andando? Quale società è quella in cui le coscienze e l’empatia sono appiattite di fronte a cellulari sempre accesi? Quali strumenti hanno le famiglie e la scuola se poi lì fuori sette giovani, una sera d’estate, pensano non solo di far bere per stuprare ma anche di riprendere l’atto come se fosse un film porno? Sono domande – aggiunge Giudice – che mi pongo apparentemente semplici nella risposta teorica ma a quanto pare di difficile attuazione in questa società così liquida, mutevole e probabilmente per tanti giovani di oggi troppo complessa per essere affrontata senza il giusto appiglio dei valori”.