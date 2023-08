I rapporti per la droga con i licatesi, inchiesta “Hybris”: fissata udienza preliminare

Furono una ventina le misure di custodia cautelare eseguite dagli agenti della mobile di Agrigento, comprese quelle per i gelesi Giuseppe Domicoli, trentatreenne con diversi precedenti sempre per droga, Giuseppe Sanfilippo, a sua volta già coinvolto in inchieste antidroga, Paolo Cavallo (53 anni), Giuseppe Pasqualino (31 anni), Orazio Luciano Curvà e Nunzio Ratto (46 anni). Tra i primi a finire sotto osservazione, il licatese Michele Cavaleri. Tre anni fa, nell’area di servizio Gb oil, venne raggiunto da colpi di pistola e rimase ferito. Per quei fatti, è stato condannato anche in appello insieme a chi sparò e ad un altro licatese. Tra i legali dei gelesi, gli avvocati Davide Limoncello, Flavio Sinatra, Dario Romano, Giuseppe Smecca, Giada Scerra e Danilo Tipo.