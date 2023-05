I runner dell’Atletica Gela conquistano successi a Vittoria: domenica podisti alle Mura

Tutto pronto infine per domenica prossima in occasione del terzo trofeo delle Mura Timolontee, organizzato dalla società locale, con la collaborazione del Parco Archeologico di Caltanissetta e del Comune di Gela. La gara sarà valida come terza prova del grand prix interprovinciale Caltanissetta ed Enna e sarà un’occasione unica anche per visitare le mura di Caposoprano che sono patrimonio unico per la nostra città e per l’intero territorio.