“Più controlli nelle aree rurali”, Orlando: “Gli incendi sono un rischio enorme per le produzioni”

Gela. Maggiore attenzione, anche da parte dell’amministrazione comunale, per le aree rurali. In un periodo molto importante per migliaia di agricoltori, il pesante timore si concentra sugli incendi, spesso dolosi, che devastano campi e raccolti. Il consigliere dem Gaetano Orlando sollecita un raccordo tra l’ente comunale e le forze dell’ordine. “In passato, si prevedevano interventi pianificati anche con le squadre dei vigili del fuoco – spiega Orlando – quello degli incendi nelle aree rurali è un problema reale che incide sulle coltivazioni. In questo periodo, non si possono mettere in pericolo gli sforzi di operatori e aziende del settore”. Il consigliere sollecita una maggiore presenza delle forze dell’ordine.