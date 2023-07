Iacona morto a Timpazzo, difese hanno concluso: decisione a settembre

La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. E’ invece già a dibattimento, con l’accusa di omicidio colposo, l’operaio che manovrava la pala meccanica e che avrebbe commesso un errore rivelatosi fatale per Iacona. La richiesta del processo per i dieci imputati è stata formalizzata anche dai legali di parte civile che assistono i familiari della vittima. Gli avvocati Carmelo Tuccio e Vittorio Giardino, come già spiegato nell’altro giudizio nel quale sono sempre parti civili, ritengono che la morte fu causa di una sequenza di omissioni rispetto alle norme in materia di sicurezza. Anche i mezzi non avrebbero avuto la necessaria efficienza. Tesi che viene esclusa dai difensori dei coinvolti. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Antonio Gagliano, Angelo Cafà, Maria Licata, Davide Anzalone, Giuseppe Dacquì, Alessandro Geraci, Laura Geraci e Fabio Fargetta.