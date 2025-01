Il colpo Agudiak chiude il mercato in entrata, “ha voluto la maglia del Gela”

Gela. Anche se con una settimana abbondante di ritardo, mister Gaspare Cacciola scarta, finalmente, il proprio regalo sotto l’albero di Natale da parte della dirigenza del Gela. L’attaccante che tanto mancava a questa squadra è arrivato ed è di quelli che i gol li fanno eccome. Ivan Agudiak, bomber di razza con un’immensa esperienza alle spalle, è un nuovo giocatore biancazzurro.

“Era un colpo voluto quello di Agudiak – dichiara il diesse Bonaffini – siamo contenti che sia a Gela e che possa dare il suo contributo per questa maglia”.

Il classe 1984 arriva da una prima metà di stagione non molto prolifica con la maglia del Vittoria e approda alla corte locale con tanta voglia di rivalsa e di dimostrare ai propri detrattori che l’età, nel suo caso, solo un numero.

“Parlano i numeri, ha fatto dieci gol col Vittoria – afferma Bonaffini – conosco il giocatore, il professionista, si allena sempre al massimo, dà l’anima in campo e sono contento che possa dare una mano alla squadra da goleador”.

L’argentino era già stato ad un passo dalla firma con il Gela la scorsa estate, ma la trattativa non era andata in porto e ad aggiudicarsi il suo cartellino è stata la piazza rivale di Vittoria.

“Ivan e Savasta sono stati i primi due giocatori contattati ad inizio stagione – rivela Bonaffini – abbiamo però avuto l’handicap dei punti di penalizzazione di cui si parlava, mi sono fermato col mercato e il Vittoria ne ha approfittato. Sono contento, però, che Ivan ha avuto ancora questa voglia di venire al Gela”.