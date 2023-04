Il colpo all’ufficio postale, pesanti sospetti su due minori: sottoposti anche a stub

Gela. Sono i principali sospettati, per ora pare solo rispetto alla rapina all’ufficio postale di Settefarine. Si tratta di due minorenni che secondo i carabinieri e i pm della procura avrebbero agito, poi fuggendo in sella ad uno scooter. I carabinieri li avevano individuati e intercettati pochi minuti dopo l’irruzione. I due sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e a darsi alla fuga a piedi, lasciando anche un borsone. Già ieri, sono state effettuate perquisizioni e pare che i due minori siano stati sottoposti allo stub, per valutare se avessero addosso residui da sparo. Nell’azione hanno usato armi. Così come armati erano i rapinatori che hanno fatto irruzione nel supermercato “Penny” di via Venezia. I due minori, allo stato, non sono stati sottoposti a misure.