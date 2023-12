“Il finale della sindacatura Marino è una tragicommedia”, opposizione: “Tutto peserà sui cittadini”

Mazzarino. L’ultimo scorcio della sindacatura Marino è toccato da una serie di tappe amministrative che per l’opposizione assomigliano più ad una decadente pièce teatrale. “In questo deprimente epilogo amministrativo, osserviamo una coreografia stradale dissestata accompagnata dal caos finanziario. Il personale dipendente, orfano di guida, e come una compagnia teatrale senza regista, mentre la polizia municipale si riduce a un duetto con vecchie divise sgualcite. Non sono riusciti a trovare i fondi per rinnovarle. La relazione semestrale è un enigma, un rompicapo, un miraggio. Il susseguirsi di assessori e i cambi di casacca sono un dramma shakespeariano, con il sindaco nel ruolo principale, ma l’assenza di ritualità istituzionale è una commedia surreale, forse persino al di là delle immaginazioni dei Monty Python. La presenza sfarzosa in manifestazioni e cene di gala – dicono i consiglieri Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari – è un’opera d’arte, un quadro surreale in cui la città è una tavolozza colorata, ma i servizi e le risposte sono dipinti mai completati. I cittadini, in attesa della pulizia delle periferie, assistono nel centro storico ad un tappeto rosso steso al passaggio delle autorità, un atto finale in questa pièce cittadina”.