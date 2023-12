Pressioni su artigiano, doveva comprare droga: Cassazione annulla, ci sarà appello bis

Gela. Le motivazioni saranno successivamente depositate. I giudici di Cassazione hanno deciso per l’annullamento con rinvio, nuovamente alla Corte d’appello di Caltanissetta, rispetto alle posizioni di Ruben Raitano e Giacomo Tumminelli. Sono accusati di un tentativo di estorsione e del possesso di droga. Ad inizio anno, sempre in appello, erano stati condannati entrambi a tre anni e sei mesi di detenzione, a fronte dei quattro anni e dieci mesi di primo grado. Stando alle contestazioni sfociate poi negli arresti, avrebbero preteso che un artigiano locale acquistasse da loro cocaina per ripianare un precedente debito, maturato sempre per droga. Ci sarebbero state minacce e pressioni anche sui familiari.