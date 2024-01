Il Gela C5 cerca di non mollare, arriva la prima vittoria: 3-1 contro Bovalino

Gela. Arriva finalmente la prima vittoria in Serie B per il Gela C5. Contro il Bovalino, il risultato finale è di 3-1 in favore della squadra di mister Enzo Fecondo. A siglare le tre reti Brasile nella prima frazione e Infurna e Di Bartolo nel secondo tempo. Grande prestazione dei biancazzurri che ottengono finalmente i primi 3 punti nel campionato di Serie B e possono festeggiare per la prima volta dopo dodici sconfitte ed un pareggio. Era probabilmente la sfida più facile dell’anno guardando la classifica, con i calabresi penultimi in classifica a +7 dal Gela, e i biancazzurri hanno fatto quello che dovevano fare: vincere e festeggiare.