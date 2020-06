Il Gela FC riparte da Eccellenza e punta sui giovani, l’Amatori diventa SSD Gela

Gela. Classifiche cristallizzate e futuro adesso meno nebuloso per il calcio gelese. Gela Football Club salvo nel torneo di Eccellenza, Amatori che spera di lasciare la Seconda categoria, Gela e Unipegaso in attesa di novità nel torneo di Terza categoria.

Società già al lavoro per programmare la prossima stagione, che potrebbe slittare ad ottobre.

Iniziamo dalle decisioni di due giorni fa. La Lnd ha ribadito che le prime in classifica dei 28 gironi di Eccellenza sono promosse in Serie D e che, saranno promosse, in base ad una graduatoria, anche 7 seconde classificate. Questo significa che Dattilo Noir e Paternò possono brindare alla serie D. Sperano Canicattì e Sant’Agata. Dalla D retrocede il Marsala, unica siciliana. Incredibilmente è salvo l’Atletico Catania, che per quasi tutta la stagione ha schierato in campo… i propri tifosi per salvare il titolo, ed oggi anche la categoria.

Sulle retrocessioni per il campionato di Eccellenza solo l’ultima per girone va in Promozione, mentre dalla Promozione in giù le retrocessioni sono per ora bloccate perché.

Andiamo alle squadre gelesi. Il Gela FC può finalmente brindare alla salvezza, dopo aver chiuso la stagione a sei turni dal termine al penultimo posto con 11 punti davanti all’Atletico Catania e dietro all’Enna. Già inoltrata l’istanza per il cambio di denominazione da Città di Scordia a Gela FC. I colori rimarranno gialloneri. Sul futuro il club di Luigi Rivecchio è stato chiaro: si punta ancora sui giovani, con l’inserimento di altri elementi della formazione Under 19 ad un soffio dal titolo provinciale.