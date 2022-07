Il Gela FC si rinforza a centrocampo con Priolo

Gela. È Giuseppe Priolo il primo acquisto del Gela FC di questa sessione di mercato estiva. Si tratta di un centrocampista classe 1987, con tanta esperienza nel campionato di Eccellenza, che potrebbe aiutare i gialloneri verso il salto di categoria, mancato l’anno scorso per poco. Il Gela FC riconferma anche Messina, Iannizzotto e Navanzino, in attesa della decisione di Angelo Ascia che sta valutando se rinnovare o meno il contratto coi gialloneri. Per quanto riguarda Ruscica, non prolungherà il suo contratto.

Intanto nuovi sponsor in vista per il Gela FC, con un gruppo di imprenditori provenienti dal Nord Italia presenti a Gela per dare una mano alla società in campo di sponsorizzazione.