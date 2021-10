Il Gela Fc vuole difendere il primato col Megara

Affrontare gli avversari, questa volta desta un po’ di preoccupazione, ma per i gialloneri, l’imperativo resta “vincere” e quindi scendere in campo competitivi e determinati per raggiungere un buon risultato. “Il Megara è una squadra tosta che in casa fa tanti punti perchè si gioca in un campo in terra dove molte squadre non sono abituate a giocare – sostiene il direttore sportivo, Luigi Rivecchio – In più è anche una squadra molto fisica che, quindi, potrebbe metterci in difficoltà”. “Ci siamo allenati benissimo questa settimana, ma domenica sarà una partita molto difficile – afferma il centrocampista, Enrico Ruscica – Andremo lì per fare la nostra partita e cercheremo di portare in casa un ottimo risultato”. Formazione confermata, ma Romano dovrà ancora attendere un bel po’ prima di poter scendere in campo. Sammartino e Iannizzotto, pronti a rientrare, per questa partita non saranno disponibili, ma solo in via precauzionale. Intanto la Società ha chiuso altri due colpi di mercato. Sono in giallonero l’esterno Giovanni Bessio e il centrocampista Giuseppe Alessi.