Il Gela non sfonda contro il Casteldaccia, esordio con uno 0-0

Gela. Il Gela continua a non trovare il primo successo stagionale. Al “Fiorilli” di Casteldaccia il risultato finale fra i biancazzurri e la squadra di casa è di 0-0. Primo tempo con poche azioni da ambo le parti, ad eccezione del gol annullato a Zappalà per fuorigioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel secondo tempo i biancazzurri rientrano meglio dagli spogliatoi, scheggiando anche un palo con Cocimano. Negli ultimi 20 minuti è la squadra di casa a rendersi pericolosa, colpendo un palo con Pucci e sfiorando il vantaggio con Mocciaro, che si è visto respingere un gol già fatto sulla linea di porta da Tosto.

Campionato che inizia in salita per il Gela, che in 270 minuti, tra Coppa e campionato, non ha siglato neanche un gol. Da capire, adesso, quale sarà il futuro di mister Pensabene, che non è riuscito a limitare i danni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Eccellenza, e quello di Damiano Lo Giudice e Armando Di Martino, che sembra non rientrino più nella formazione ideale del tecnico palermitano, scavalcati da Biccio Arcidiacono e Tomas Colace.