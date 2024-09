Poker della Vigor al debutto, Scicli steso 4-1

Gela. Esordio col botto per la Vigor Gela, che regola 4-1 lo Scicli. Gara sul velluto per i ragazzi di Fausciana, che hanno fatto quel che hanno voluto. Con un Valerio in cabina di regia, gli assist di Scapellato e gli inserimenti di Deoma e De Leonardis sulle corsie esterne, i biancazzurri hanno dominato. In difesa Campanaro e Spampinato hanno dato sicurezza.

La cronaca

6’ tiro a giro di Vitale che sfiora il palo alla sinistra di Mangione

11’ Deoma va vicinissimo al gol dopo un dribbling secco.

27’ GOL DELLA VIGOR. Scapellato inventa un assist e Deoma con un tocco morbido scavalca Trovato.

45’ Ancora Scapellato ad inventare per De Leonardis che vede il suo diagonale spegnersi a fil di palo.

Ripresa

7’ Ancora Scapellato pericoloso con conclusione deviata in angolo da Trovato.

8’ SUll’angolo La Cognata colpisce di testa e sfiora il 2-0

10’ GOL VIGOR. Carbonaro suggerisce per De Leonardis che supera Trovato.

24’ Gran parata di Mangione su destro di Brullo.

29 GOL VIGOR. Il tris è del neo entrato Strabone con Trovato poco attento.

37’ GOL VIGOR. C’è gioia anche per Carbonaro, che vede il suo tiro intercettato da Carpinteri spegnersi in porta.

46’ GOL SCICLI. Brullo su punizione rende meno amaro il debutto per i cremisi.