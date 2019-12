Il ministro Provenzano in Comune, “La vertenza Gela come vertenza Sicilia”

Gela. E’ arrivato dopo le 19:30 davanti a Palazzo di Città. Il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha concesso qualche breve battuta, prima di chiudersi in riunione con i rappresentanti istituzionali locali, i sindacati e le organizzazioni datoriali. “Questo è un incontro di lavoro”, ha subito detto. “La vertenza Gela è la vertenza Sicilia, in generale ci stiamo impegnando per l’intero Mezzogiorno. Stiamo già provvedendo con alcune misure inserite in finanziaria”.