“Il Movimento cinquestelle si conferma partito del no”, Greco: “Da Farruggia solo colpi bassi”

Gela. Una diatriba politica partita dalla valutazione di progetti e interventi messi in atto dall’amministrazione. Soprattutto questi ultimi, convincono poco il consigliere M5s Virginia Farruggia, che ha sottolineato la tendenza del sindaco a non coinvolgere la città e ad avallare scelte che riducono sempre di più le aree verdi del perimetro urbano. Lo scontro a distanza è montato e il consigliere ha ribadito che in questa fase il sindaco sta solo usando i progetti, “non suoi”, “per la campagna elettorale”. “Il consigliere Farruggia, non sapendo cosa rispondere, preferisce buttarla sulle offese personali, abbassando il dibattito ad un livello a lei più congeniale. Non voglio cadere in questo tranello e mi limito a chiederle, serenamente e civilmente, di volere indicare con precisione quali progetti, a suo giudizio, avrebbero sottratto intere aree verdi e che quindi sarebbe stato preferibile e opportuno non realizzare. È questo il nocciolo della questione – dice Greco – e non il mio futuro politico nè quello degli altri, compreso il suo. La verità è molto semplice. Il consigliere Farruggia milita in un partito che si è da sempre caratterizzato per il no ai tanti progetti indispensabili per la nazione. Adesso che nella nostra città hanno deciso di aprire a tanti altri partiti e movimenti civici, ideologicamente distanti, teme, con la sua uscita, di mettere in allarme gli aspiranti alleati, i quali avrebbero difficoltà a giustificare la loro vicinanza a chi si dimostra contraria a qualsiasi prospettiva di crescita”. Il sindaco rimarca la tendenza al no del Movimento cinquestelle, che in ogni caso si è posto come collegamento a livello nazionale per il programma “Qualità abitare”, i cui lavori sono stati assegnati e attendono l’avvio dei cantieri.