Basket, la Melfa’s espugna Reggio Calabria e conquista il quarto posto

Numeri notevoli e che dimostrano che questa squadra di fatto non sa più come si perde e soprattutto non ha alcuna voglia di fermarsi contro nessuna avversaria. La Melfa’s con questa vittoria aggancia al quarto posto l’Invicta di Caltanissetta (sconfitta dalla capolista Catanzaro) a quota 22 punti in campionato, ottenuti grazie ad undici successi e sette sconfitte.