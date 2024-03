“Il nostro candidato è Casciana”, i meloniani agli alleati: “Siamo certi della loro lealtà”

“Nonostante le indiscrezioni girate sui giornali, non abbiamo alcun dubbio sulla lealtà dei partiti alleati con i quali, peraltro, condividiamo percorsi analoghi in altre città e che nessuno ha intenzione di mettere in seria difficoltà. Subito dopo Pasqua – conclude Nigrelli – siamo certi che si troverà una sintesi in cui tutti i partiti e i movimenti che vorranno ancora aderire con pari dignità apportando il loro contributo di idee e uomini, per presentare alla città un progetto politico-amministrativo efficace e capace di rispondere alle tante e complesse criticità a cui è necessario mettere mano”.