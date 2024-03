Palermo, Dal Cral Amap uova di pasqua ai bambini ricoverati

PALERMO (ITALPRESS) – Una delegazione del Cral Amap composta da Fabio Drago (presidente), Vincenzo Luparello (segretario) e Riccardo Scardina (tesoriere), anche in rappresentanza dell’Amministratore Unico, Alessandro Di Martino, ha consegnato 100 uova di Pasqua e 25 colombe pasquali ai piccoli degenti del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Bambini di Palermo, del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello e all’Associazione Smile, una casa famiglia che accoglie bambini orfani.“Una maniera per essere vicini ai bambini in questo momento di difficoltà e porgere loro gli auguri di buona Pasqua – ha sottolineato Di Martino – ma anche un atto di solidarietà verso le loro famiglie. L’iniziativa del Cral rappresenta, inoltre, un modo di dire grazie al personale sanitario che garantisce anche l’opportuno calore umano ai piccoli degenti”.“Il nostro Cral – ha ribadito il presidente Fabio Drago – anche quest’anno ha scelto di essere vicino ai bambini ospitati dalle strutture sanitarie di Palermo e alle loro famiglie. Una tradizione che si rinnova anche per Pasqua e che costituisce ormai un appuntamento irrinunciabile nel calendario delle nostre attività di solidarietà”.

– Foto: ufficio stampa Comune di Palermo – (ITALPRESS).