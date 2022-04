Il Prefetto: “Il caso Gela è alla nostra attenzione, potenziamo i controlli”

Caltanissetta. La recrudescenza, per certi versi inaspettata, degli attentati incendiari, hanno indotto il Prefetto di Caltanissetta a indire per domani una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per rimodulare le strategie di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza.

Da mesi i rappresentanti delle Istituzioni lavorano senza sosta e in stretta sinergia con la procura, dedicando massima attenzione ai fatti criminosi che si verificano su quel territorio.

Tante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tra cui una tenutasi a Gela presso il Palazzo del Municipio a luglio dello scorso anno e diverse in Prefettura, da ultimo lo scorso 6 aprile, dove alla presenza del Sindaco, sono stati dedicati specifici focus alle varie criticità che interessano la cittadina gelese.