Controlli in città, operazione ad “Alto impatto”: due arresti, avevano armi, droga e denaro

Le persone denunciate, a vario titolo, sono state 12 per violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di P.S., porto di oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altre violazioni. Nel complesso sono state controllate 231 persone, di cui 69 con pregiudizi di polizia, 140 autoveicoli e sono state elevate 21 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4, uno dei quali sanzionato per aver utilizzato personale privo di regolare contratto di lavoro. Sono stati, infine, eseguiti 20 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 24 perquisizioni e 9 sequestri. Controlli rafforzati, anche nel capoluogo dove, in occasione del periodo festivo, il prefetto ha disposto un’intensificazione delle attività dirette a contrastare l’abusivismo commerciale. In particolare, nella giornata del 19 dicembre, equipaggi della polizia amministrativa della questura, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale hanno sottoposto a controllo diverse attività abusive posizionate in vari punti della città. All’esito di tali controlli, sono stati sanzionati due venditori ambulanti poiché privi di autorizzazione. I banchi adibiti alla vendita sono stati rimossi dalla pubblica via e sono state confiscate alcune cassette di frutta e verdura, devolute in beneficenza. Infine, nell’ambito della predetta attività di controllo sono stati sanzionati anche due esercizi commerciali per violazioni in materia tributaria, poiché privi di misuratore fiscale.