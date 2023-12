Attività di controllo del territorio, impegnate tutte le forze: tenuto vertice in prefettura

Il potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo sarà attuato in sinergia tra le forze di polizia e le polizie locali e interesserà i luoghi maggiormente frequentati come piazze, borghi, siti commerciali e turistici, in cui sono organizzati i tradizionali mercati di Natale, e luoghi di culto che in occasione delle celebrazioni religiose richiamano un elevato numero di partecipanti, al fine di consentirne il sereno svolgimento. Inoltre, in ragione del previsto aumento del traffico stradale, il prefetto ha rimarcato l’esigenza di intensificare i servizi di vigilanza e controllo sul flusso veicolare, lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate esposte a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti. Infine, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il prefetto ha richiamato la puntuale attenzione per un mirato contrasto alla produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, in vista dei festeggiamenti per il nuovo anno a tutela della pubblica e privata incolumità.