Il progetto Zuccala’ è ormai alle spalle, Pasqualetto aderisce a Fratelli d’Italia

Butera. Nei tanti capovolgimenti di fronte in questo periodo a Butera, arriva l’adesione del consigliere Rita Pasqualetto a Fratelli d’Italia. Eletta in una coalizione di ispirazione progressista, con il sindaco Zuccala’, ora il consigliere aderisce al gruppo meloniano. “Oggi è per me un momento particolarmente significativo, poiché annuncio con orgoglio la mia adesione a Fratelli d’Italia, un partito che si sta affermando sempre di più come punto di riferimento per il nostro territorio e per l’intera provincia di Caltanissetta. Desidero ringraziare l’onorevole Totò Scuvera per essere qui oggi e per il costante impegno nel rafforzare le radici del partito nella nostra provincia, un lavoro che si traduce in una presenza sempre più solida e capillare. Fratelli d’Italia è ormai riconosciuto come il motore di una politica seria, coerente e vicina ai bisogni delle persone, e sono entusiasta di poter contribuire a questo progetto. Nel mio ruolo di consigliere comunale, ho sempre svolto con dedizione e responsabilità il compito di rappresentare i cittadini. Continuerò ad agire con determinazione, in contrapposizione all’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco di sinistra Zuccalà, la cui gestione ha mostrato limiti evidenti. Grazie alla rinnovata unità del centrodestra, oggi disponiamo di una maggioranza solida, composta da sette consiglieri su dodici, che ci permette di portare avanti una visione chiara e condivisa per il futuro di Butera. A Butera, Fratelli d’Italia sarà un partito inclusivo e propositivo, aperto al dialogo con la società civile e attento ai bisogni dei cittadini. La nostra priorità sarà quella di creare uno spazio politico che sappia accogliere idee, proposte e iniziative da parte di tutti coloro che vogliono contribuire alla crescita della nostra comunità. Inoltre, grazie al supporto dell’onorevole Scuvera e all’impegno del partito a livello regionale, ci impegniamo a fare di Butera un modello di buona amministrazione, capace di rispondere alle sfide economiche e sociali del territorio. Vogliamo costruire un futuro in cui nessuno si senta escluso, promuovendo lo sviluppo, l’occupazione e il benessere per tutti. Fratelli d’Italia non sarà solo il punto di riferimento del centrodestra, ma anche un partito radicato, presente e vicino alla collettività buterese, pronto a farsi carico delle esigenze della nostra comunità con serietà e concretezza. Sono certa che insieme possiamo costruire un percorso di rinnovamento e speranza per Butera e per la nostra provincia”.