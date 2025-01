Sanità locale depotenziata, fissata la seduta monotematica: convocati anche Schifani e Faraoni

Gela. La vicenda dell’Utin ma non solo. L’emergenza della sanità cittadina depotenziata e carente di servizi arriva in consiglio comunale. Si terrà venerdì 31 gennaio il monotematico richiesto dai civici di “Una Buona Idea”. Il presidente dell’assise cittadina Paola Giudice ha preso in esame la richiesta avanzata dal gruppo del sindaco, fissando la data. Il presidente ha convocato, tra gli altri, il governatore della Regione Schifani, il neo assessore Faraoni e i vertici di Asp. Proprio ieri, il direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele” Cirrone Cipolla ha invece descritto una situazione a tinte favorevoli chiedendo di non esacerbare gli animi. La maggioranza del sindaco si metterà alla prova, nel tentativo di avere una posizione comune, all’indomani delle “incomprensioni” sorte tra gli stessi civici e i dem sul tema del nuovo ospedale.